Inseguridad: otras dos motos robadas y solicitan información para encontrarlas

En las últimas horas se conocieron nuevos hechos de inseguridad vinculados al robo de motocicletas en la ciudad, una situación que genera creciente preocupación entre los vecinos. A través de redes sociales, personas damnificadas comenzaron a difundir imágenes y datos de los vehículos sustraídos con el objetivo de obtener información que permita recuperarlos.

Uno de los casos fue dado a conocer por una vecina identificada como Flor Magliotti, quien denunció el robo de una moto Dax Mondial, patente 017QKD, propiedad de Diego Martínez. Según indicó, el vehículo fue sustraído cuando se encontraba estacionado frente a una farmacia ubicada en la esquina de Naón y San Martín.

Los vecinos señalan que en las últimas semanas se repiten los robos de motos y bicicletas en distintos puntos de la ciudad. Ante esta situación, muchos recurren a las redes sociales para intentar localizar los rodados o aportar datos que puedan ayudar a esclarecer los hechos.