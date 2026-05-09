Aprehendieron a un hombre acusado de amenazas en barrio Fonavi 2

En el marco de una investigación impulsada por la UFI N° 11 de San Pedro, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante distintas tareas de campo y averiguaciones que permitieron identificar al presunto autor de un hecho de amenazas.

A raíz de las tareas investigativas, efectivos policiales realizaron un procedimiento en el barrio FoNaVi 2, monoblock 1 “C” de San Pedro, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 30 años, señalado como presunto responsable del delito. Posteriormente, por disposición de la autoridad judicial interviniente, el imputado fue notificado de la formación de la causa y recuperó la libertad. La causa es investigada por la UFI N° 11 del Departamento Judicial San Nicolás.