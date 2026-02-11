Agredió a su ex pareja y le robó el celular: allanamiento y secuestro del teléfono

Una mujer de 56 años denunció en la Comisaría de la Mujer y la Familia que su ex pareja, un hombre de 60 años, se presentó en su domicilio el domingo, la agredió físicamente y le sustrajo un teléfono celular marca TCL modelo 5, color negro. La causa es investigada por la UFI N° 11.

Tras la denuncia y a pedido de la dependencia especializada, personal del Grupo Táctico certificó el domicilio del imputado en calle Saavedra y B. Sampedrinas. Con la correspondiente orden de allanamiento, el procedimiento se realizó el lunes por la noche y permitió el secuestro del celular denunciado. La Fiscalía dispuso la notificación de la formación de la causa y demás recaudos legales.