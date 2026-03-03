Murió una mujer que había sufrido un grave accidente de moto en la ciudad

Falleció Elsa Beatriz García, de 63 años y oriunda de Río Tala, quien había resultado gravemente herida en un accidente de motocicleta ocurrido el 25 de febrero en la intersección de Simonino y Miguel Porta, en nuestra ciudad.

De acuerdo a los informes, en aquella oportunidad el rodado era conducido por su nieto de 18 años, quien habría perdido el control, provocando la caída de ambos. Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada a Pergamino, donde permanecía internada y este domingo, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento.