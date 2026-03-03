Piden ayuda para recuperar una bicicleta robada

Una vecina de la ciudad denunció el robo de su bicicleta y solicitó colaboración para poder recuperarla. Se trata de María Gandulfo, quien difundió el hecho a través de un mensaje enviado a la redacción de Canalweb San Pedro y también mediante sus redes sociales.

Según indicó la damnificada, le sustrajeron una bicicleta marca Avelino, rodado 29. “Me acaban de robar esta bicicleta. Cualquier información avisar. Se agradece difusión”, expresó en su publicación.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a su recuperación, pidió comunicarse de manera privada y colaborar con la difusión para dar con el rodado.