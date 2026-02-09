Mujer resultó herida tras caer de una motocicleta en la vía pública

En la madrugada de hoy, personal policial acudió a la intersección de Mitre y Juan B. Justo tras una alerta emitida por el sistema SAME 107 por un presunto accidente de tránsito. Al arribar al lugar, no se hallaron vehículos ni personas lesionadas, por lo que se entrevistó a un testigo ocasional, quien relató que una motocicleta con dos ocupantes habría perdido el control, provocando la caída de ambos sobre la cinta asfáltica.

Según lo informado, un masculino se retiró del lugar con el rodado, mientras que una mujer de 43 años permaneció en el sitio con lesiones y fue trasladada por una ambulancia del SAME al nosocomio local, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leves, siempre que no surjan complicaciones. Interviene la UFI 11 en turno.