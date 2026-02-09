Menor intentó escapar de un control policial y terminó detenido tras un operativo cerrojo

En la madrugada de hoy, personal policial que realizaba recorridas preventivas intentó identificar a dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda Wave negra, sin patente, en la zona de Manuel Iglesias al 2500. Al advertir la presencia del móvil, el acompañante descendió y huyó a pie, perdiéndose de vista en un sector de campo abierto, mientras que el conductor se dio a la fuga en el rodado, desobedeciendo la orden policial.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado por distintos sectores de la ciudad, que finalizó en la intersección de Caseros y Padre Santana, tras un operativo cerrojo. Allí se logró la aprehensión de un adolescente de 16 años y el secuestro de la motocicleta, constatándose que presentaba la numeración del cuadro adulterada. Interviene la UFI del Joven, que imputó al menor por desobediencia e infracción al artículo 289 del Código Penal, disponiendo su entrega a los progenitores.