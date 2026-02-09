Motociclista sufrió graves lesiones tras despistar en la Ruta Provincial 1001

En la tarde de ayer, personal policial acudió a la Ruta Provincial 1001, a la altura del kilómetro 7,5, tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un siniestro vial. En el lugar se constató que una motocicleta Gilera Smash, de colores azul y negro, había perdido el control por causas que aún se investigan, provocando la caída de su conductor sobre la cinta asfáltica.

El rodado era guiado por un hombre de 42 años, quien no tuvo participación de terceros en el hecho. A raíz del impacto, el motociclista sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado por una ambulancia del SAME 107 al nosocomio local, donde permanece internado a la espera de una posible derivación a un centro de mayor complejidad. Interviene la UFI 11 en turno.