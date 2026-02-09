Denunció un robo armado, pero las cámaras revelaron que el hecho nunca ocurrió

En la mañana de ayer, un hombre de 43 años se presentó en una dependencia policial para denunciar un supuesto robo calificado, asegurando que cuatro sujetos armados le habían sustraído su motocicleta. A partir de la denuncia, personal policial junto con efectivos del GTO iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Durante el relevamiento de las cámaras de seguridad municipales, los investigadores advirtieron que no existían registros compatibles con el hecho denunciado. Ante esta situación, el hombre fue nuevamente interrogado y terminó confesando que había inventado el episodio por motivos personales. Puesto en conocimiento el magistrado interviniente, se dispuso su imputación por el delito de falsa denuncia.