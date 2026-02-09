Impacto entre una moto y una camioneta: un motociclista resultó herido

En la tarde de ayer se registró un accidente de tránsito en la intersección de Nieto de Torres y Miguel Porta, donde colisionaron una motocicleta Gilera Smash y una camioneta Nissan Frontier.

El rodado menor era conducido por un hombre de 58 años, quien debió ser trasladado por una ambulancia del SAME 107 al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. En tanto, la conductora de la camioneta, una mujer de 25 años, resultó ilesa. Interviene la UFI N.º 11 en turno para establecer las circunstancias del hecho.