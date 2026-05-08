Allanamiento positivo en La Tosquera: secuestran gran cantidad de leña y aprehenden a un hombre

Personal del Destacamento La Tosquera logró establecer la autoría de un hecho denunciado por una mujer mayor de edad y, tras certificar el domicilio del presunto autor, solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La diligencia se llevó a cabo en conjunto con personal del Destacamento Río Tala en una vivienda ubicada sobre calle Laprida al 3000, en la localidad de La Tosquera, arrojando resultado positivo.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de entre 400 y 500 kilos de leña, además de la aprehensión de un hombre mayor de edad señalado como causante del hecho.

Intervino la fiscalía local, que dispuso la notificación de la formación de la causa y posterior libertad del aprehendido. Asimismo, los elementos secuestrados fueron restituidos a su propietaria.