Menor intentó escapar de un control policial y fue imputado por desobediencia

En la tarde de ayer, personal de esta Seccional realizaba un operativo de identificación de rutina en Rafael Obligado al 250 cuando intentó identificar a un joven de 17 años. Al advertir la presencia de los uniformados, el menor emprendió la fuga a pie, aunque fue interceptado a pocos metros del lugar.

Tras el procedimiento, fue notificado del inicio de una causa por desobediencia, con intervención de la Fiscalía del Joven, que dispuso las actuaciones correspondientes.