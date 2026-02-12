La Anónima confirmó su llegada a San Pedro

La cadena de supermercados La Anónima confirmó su desembarco en San Pedro y avanzará con la apertura de una sucursal en el edificio de Balcarce, entre Ituzaingó y Miguel Porta, donde anteriormente funcionó el supermercado Vea. La radicación se concretó tras alcanzar un acuerdo con los propietarios del inmueble, lo que permitió cerrar definitivamente el proyecto en la ciudad.

El plan de inversión contempla mejoras edilicias, la creación de un sector exclusivo para carga y descarga para evitar complicaciones en el tránsito y la instalación de cámaras frigoríficas propias. Desde el Municipio señalaron que acompañarán los trámites administrativos para agilizar la habilitación y avanzar en la generación de nuevos puestos de trabajo.