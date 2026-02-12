Hallan en San Pedro a una menor que era buscada en CABA

En la mañana de ayer, personal de esta seccional prestó colaboración a la Policía en el marco de la búsqueda de una menor de 15 años que se había ausentado de su vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La adolescente fue localizada en una vivienda ubicada en Liniers y 25 de Mayo, en esta ciudad, y se encontraba en buen estado de salud. Tras ser asistida, fue trasladada nuevamente a CABA para su restitución a sus progenitores. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15 de CABA.