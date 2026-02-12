Menor aprehendido por el robo de bebidas en un depósito

En la madrugada, un llamado telefónico alertó a la Policía sobre un ilícito en la zona de la costanera. Al arribar al cruce de avenida España y Rómulo Naón, el personal logró la aprehensión de un joven de 17 años que, momentos antes, habría sustraído bebidas alcohólicas sin ejercer violencia de un depósito ubicado en avenida España al 1200.

El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que lo imputó por el delito de tentativa de hurto. En tanto, se procura establecer contacto con el damnificado.