Accidente de tránsito en Dávila y Ansaloni: una joven motociclista resultó herida

En la tarde de ayer se produjo una colisión en la intersección de Dávila y Ansaloni de esta ciudad. Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda Wave color negro, conducida por una joven de 19 años, impactó contra un automóvil Renault Symbol bordó, guiado por un hombre de 45 años.

Como consecuencia del siniestro, la motociclista sufrió lesiones leves y fue asistida por una ambulancia del SAME 107, que la trasladó al nosocomio local para su evaluación. Horas más tarde recibió el alta médica, mientras que el conductor del automóvil resultó ileso. Interviene la Fiscalía Nº 11 en turno.