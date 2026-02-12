Canalweb San Pedro
Policiales

Dos hombres detenidos por intento de robo agravado con arma blanca

Redacción CWSP

En la tarde de ayer, tras un rápido accionar policial, personal de esta dependencia procedió a la aprehensión de dos hombres de 26 y 28 años, ambos oriundos de Baradero, en la zona de la bajada de Mansa Lyfe. Según se informó, momentos antes habrían intentado cometer un ilícito contra una joven de 26 años, a quien intimidaron con un arma blanca.

Ambos fueron trasladados a la seccional y quedaron alojados en el sector de calabozos, imputados por el delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma. Interviene la Fiscalía Nº 11 en turno.