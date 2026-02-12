Dos hombres detenidos por intento de robo agravado con arma blanca
En la tarde de ayer, tras un rápido accionar policial, personal de esta dependencia procedió a la aprehensión de dos hombres de 26 y 28 años, ambos oriundos de Baradero, en la zona de la bajada de Mansa Lyfe. Según se informó, momentos antes habrían intentado cometer un ilícito contra una joven de 26 años, a quien intimidaron con un arma blanca.
Ambos fueron trasladados a la seccional y quedaron alojados en el sector de calabozos, imputados por el delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma. Interviene la Fiscalía Nº 11 en turno.