Mauro De Rosa rompió el silencio: «hay sectores que buscan utilizar esta situación con fines políticos»

El concejal Mauro De Rosa realizó declaraciones públicas luego de solicitar su regreso al Honorable Concejo Deliberante de San Pedro, tras el pedido de licencia que había presentado luego de la denuncia impulsada por la edil Tamara Vlaeminck.

En un mensaje difundido públicamente, De Rosa sostuvo que en las últimas semanas “se dijeron muchas cosas”, muchas de ellas “falsas e incompletas”, y aseguró que hasta el momento había elegido no hacer declaraciones “por prudencia” y por pedido de su familia, debido a una situación de salud que atraviesa.

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El concejal afirmó que siempre estuvo “a derecho” desde que tomó conocimiento de la denuncia “por los medios de comunicación” y señaló que se puso a disposición de la Justicia “porque no tengo nada que ocultar”.

Además, cuestionó lo que definió como una “condena pública” antes de que exista una resolución judicial. “La presunción de inocencia es una garantía constitucional que no cae ante la primera denuncia, sino con una sentencia condenatoria firme”, expresó. En ese sentido, remarcó que continuará sosteniendo su inocencia mientras avance la investigación judicial.

De Rosa también indicó que existía “un vínculo personal previo” con la denunciante y sostuvo que la situación “se presenta de manera parcial y fuera de contexto”. “Lo que ocurrió está siendo analizado donde corresponde y es ahí donde voy a dar todas las explicaciones necesarias”, manifestó.

En otro tramo de sus declaraciones, el edil consideró que existen sectores políticos que intentan “sacar rédito” de la situación y aseguró que responderá “donde corresponda, con la verdad”. También afirmó que presentará pruebas ante la Justicia cuando sean requeridas.

“Lo que más me duele es el daño que se le está haciendo a mi familia, a mis hijos y a todos los que me acompañan”, expresó.

El regreso de De Rosa al Concejo Deliberante generó fuertes repercusiones políticas. Tanto el bloque Fuerza Patria como el Partido Justicialista de San Pedro manifestaron públicamente su rechazo a la reincorporación del concejal mientras la causa judicial continúa en trámite.

Desde ambos espacios señalaron que, si bien corresponde respetar la presunción de inocencia, quienes ocupan cargos públicos deben mantener conductas acordes a la responsabilidad institucional y remarcaron la necesidad de garantizar ámbitos seguros y de acompañamiento frente a situaciones de violencia de género.

La denuncia contra De Rosa fue presentada por Vlaeminck tras un episodio ocurrido en febrero durante una actividad realizada en el Club Paraná. La causa se encuentra caratulada como “Averiguación de ilícito”.