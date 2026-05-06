El Sindicato de Trabajadores Municipales anunció un paro para el viernes por el atraso en el pago de salarios

El Sindicato de Trabajadores Municipales informó que llevará adelante un paro de actividades este viernes, luego de que el municipio comunicara que los haberes correspondientes al mes de abril serán depositados recién el día 8.

La decisión fue tomada tras una reunión entre integrantes de la comisión directiva y delegados gremiales. Desde el sindicato cuestionaron nuevamente el atraso en el pago de los sueldos y señalaron las complicaciones económicas que esto genera para los empleados municipales.

“Otro mes que pagan fuera de término sin importarles el daño que le hacen a cada trabajadora y trabajador con los intereses que generan el pago fuera de término”, expresaron a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

Además, el gremio llamó a mantener la unidad entre los trabajadores en el marco del reclamo salarial. “La única lucha que se pierde es la que se abandona. Continuemos unidos en la lucha”, concluye el mensaje emitido por el sindicato.