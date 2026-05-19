Comenzaron las obras de refacción en el ingreso de colectivos de la terminal de ómnibus

La Municipalidad de San Pedro inició este martes los trabajos de refacción en el sector de ingreso de colectivos de la Terminal, en el marco del plan de mejoras que se lleva adelante desde que el predio pasó a la órbita de la administración municipal.

La obra contempla el retiro de los sectores deteriorados y su reemplazo por losas de hormigón, con el objetivo de mejorar la circulación de los colectivos de larga distancia y los servicios locales, reforzar la seguridad operativa y garantizar una mayor durabilidad en un área de uso constante.

Según se informó, la intervención demandará una inversión de 118 millones de pesos, financiada a través del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, y se desarrollará en dos etapas sucesivas con un plazo estimado de ejecución de aproximadamente un mes.

El intendente Cecilio Salazar recorrió el inicio de los trabajos acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.

Mientras se ejecutan las tareas, el ingreso y egreso de los colectivos será reorganizado de manera provisoria por el playón del supermercado lindero a la Terminal. La medida fue coordinada por la Secretaría de Seguridad para ordenar la circulación y minimizar inconvenientes para pasajeros, choferes y vecinos.

Desde el municipio adelantaron además que esta primera etapa se concentra en el acceso principal de colectivos y que posteriormente continuarán nuevas intervenciones en otros sectores de maniobra, avanzando por tramos para optimizar recursos y mantener el funcionamiento normal de la Terminal durante toda la obra.