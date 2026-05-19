Allanamiento por violación de domicilio y hurto: aprehendieron a un hombre de 37 años

Personal del Gabinete Criminológico, en forma conjunta con la SUBDDI, llevó adelante una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Dipietri al 1200, en el marco de una causa por violación de domicilio y hurto denunciada por una mujer de 31 años en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro.

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de una funda de silicona transparente color rosa y a la aprehensión de un hombre de 37 años.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, el secuestro del elemento recuperado y la posterior libertad del imputado.