Indec: los precios mayoristas se dispararon 5,2% por la suba del petróleo y productos vinculados

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los precios mayoristas registraron en abril un incremento del 5,2%, el aumento mensual más alto de los últimos dos años. De esta manera, el índice acumula una suba del 11,6% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 30,8%.

De acuerdo al informe oficial, el principal impulso estuvo dado por el fuerte aumento en el rubro petróleo crudo y gas, que avanzó un 22,9% durante el mes. También tuvieron incidencia los incrementos en productos refinados del petróleo, sustancias químicas, productos plásticos y otros insumos industriales.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mide la variación de los precios de productos nacionales e importados comercializados en el mercado interno antes de llegar al consumidor final, por lo que suele ser un indicador observado de cerca para anticipar posibles impactos en la inflación minorista.

Los datos difundidos por el organismo reflejan además que el aumento de costos continúa presionando sobre distintos sectores de la economía, especialmente aquellos vinculados a la energía, el transporte y la industria. Analistas económicos señalan que la evolución de los precios mayoristas será clave para observar el comportamiento de la inflación en los próximos meses.