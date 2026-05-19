Volcó un camión de pollos en la ruta 191 a la altura de Santa Lucía

Un camión que transportaba pollos protagonizó un vuelco este martes sobre la Ruta 191, a la altura del acceso a Santa Lucía.

Por causas que aún se tratan de establecer, el vehículo de gran porte se salió de la calzada y terminó volcando sobre uno de los laterales de la ruta.

Si bien el tránsito no fue interrumpido, la circulación debió ser controlada en la zona mientras se desarrollaban las tareas correspondientes. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el estado del conductor ni las circunstancias del hecho. Ampliaremos….