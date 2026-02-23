Lo denunciaron por un acto obsceno en plena calle y terminó aprehendido

Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de ser acusado de realizar un acto de exhibicionismo en la vía pública. El episodio ocurrió durante la mañana del domingo en la zona de Salta y Novillo, donde una mujer alertó a las autoridades tras asegurar que el sujeto se bajó los pantalones frente a ella mientras caminaba por el lugar.

Tras el llamado al servicio de emergencias, efectivos policiales se dirigieron hasta un domicilio ubicado en Moisés Novillo al 100, donde reside el imputado, y procedieron a su aprehensión. La denunciante formalizó la presentación en sede policial y el acusado quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá resolver su situación procesal.