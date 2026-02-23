Conflicto familiar: el violento hecho en el que el hombre resultó lesionado, fue causado por su nieto

Con el correr de las horas se pudieron saber más detalles del violento hecho en que un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atacado por la espalda durante la noche del sábado. El episodio ocurrió alrededor de las 21 en la zona de Lavalle y Manuel Iglesias, donde la víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente.

El herido fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado de urgencia a la Guardia del Hospital. Si bien en un primer momento ingresó lúcido, su estado se agravó minutos después. Los estudios médicos confirmaron una fractura con hundimiento de cráneo y la presencia de un hematoma interno, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente para aliviar la presión.

De acuerdo a la información que trascendió, el presunto agresor es el nieto de la víctima, un joven de 18 años que ya fue identificado. Tras el ataque se dio a la fuga y la policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y avanzar con las medidas judiciales correspondientes. La investigación quedó en manos de la fiscalía interviniente.

Hoy había trascendido otra versión, se espera una versión oficial con el avance de la investigación.