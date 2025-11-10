Le robaron la moto cuando iba a trabajar y pide ayuda para recuperarla

Un joven denunció en redes sociales que fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este lunes, cuando circulaba en su motocicleta por calle Moreno, antes de llegar a 11 de Septiembre.

Según relató, dos delincuentes encapuchados que se movilizaban en una moto 110 lo interceptaron, lo amenazaron con matarlo, lo tiraron al piso y lo golpearon antes de robarle su motocicleta, que tenía apenas dos meses de uso y utilizaba para trabajar.

La víctima hizo público el hecho a través de Facebook y pidió colaboración a la comunidad para dar con el rodado, ofreciendo una recompensa a quien pueda aportar información que permita recuperarlo. La denuncia fue radicada ante la policía y la investigación ya está en curso.