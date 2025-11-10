El Instituto 119 abre la preinscripción para los profesorados del ciclo 2026

A partir del 17 de noviembre, el Instituto de Formación Docente y Técnica N.º 119, que funciona en el edificio de la Escuela Normal, abrirá el período de entrega de formularios de preinscripción para quienes deseen iniciar alguno de los profesorados que se dictarán en el ciclo lectivo 2026.

Los interesados podrán retirar los formularios en la Biblioteca del Instituto, ubicada en Bottaro 995, de 18:30 a 21:00. Deberán presentar fotocopia del DNI, partida de nacimiento, título secundario o constancia de título en trámite, además de dos fotos carnet (4×4). Se solicita, además, un bono contribución de $8.000, destinado a la cooperadora.

La inscripción definitiva se realizará desde el lunes 1° de diciembre, en la Escuela Normal (entrada principal, segunda puerta a la derecha), de 19:00 a 21:00, según el cronograma asignado para cada carrera:

Lunes 1°: Profesorado de Geografía

Martes 2: Educación Primaria

Miércoles 3: Lengua y Literatura

Jueves 4: Educación Especial (orientación en Discapacidad Intelectual)

Viernes 5: Profesorado de Economía

Los títulos otorgados por el Instituto N.º 119 cuentan con validez nacional y una duración de cuatro años, con cursada en turno vespertino.