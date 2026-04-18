Quedó filmado robando gaseosas de un comercio y escapó en segundos

Un episodio de inseguridad quedó registrado por cámaras de vigilancia cuando un joven ingresó a un comercio y sustrajo varias botellas de gaseosas desde una heladera ubicada junto a la entrada. El hecho se produjo durante la mañana de este sábado en un local de Avenida 3 de Febrero al 100, donde el accionar fue rápido y sorpresivo.

Aunque la empleada advirtió la situación, el individuo logró huir en pocos segundos y desaparecer en las inmediaciones. Las imágenes ya fueron incorporadas como material para intentar identificar al autor, en un contexto que vuelve a exponer la vulnerabilidad de los comercios, especialmente en horarios donde hay escasa circulación de personas.