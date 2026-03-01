Le quitaron el respirador a Florencia Biain y esperan su evolución en las próximas horas

Florencia Biain continúa internada en terapia intensiva tras el grave accidente que sufrió días atrás. La joven cayó de su motocicleta en la intersección de las avenidas 11 de Septiembre y Nieto de Torres, por causas que aún se investigan. Desde entonces, familiares y amigos mantienen una cadena de oración y expresan su acompañamiento a través de mensajes en redes sociales, a la espera de su evolución médica.

En las últimas horas se conoció una noticia alentadora. Su madre, Angélica Marsico, compartió un mensaje cargado de emoción al informar un avance significativo en su estado de salud: “Bueno mi gente querida, hoy les informo con un poquito de alegría, porque le sacaron el respirador a mi bella Flor, mi hermosa Florencia Biain y están tratando de mantenerla más despierta. Tenemos que esperar 72 horas del momento que hoy le sacaron el respirador”.

En el mismo mensaje agregó: “Les pido que esta batalla sigue y que me ayuden como hasta hoy con sus oraciones, no importa la religión, solo rezar y tener fe para que ella siga recibiendo todas las energías para ella. Hoy es un día menos y un día más… seguimos en terapia, pero vamos a salir pronto. Gracias Señor Jesús por tu obra y este milagro”.

La familia continúa agradeciendo el apoyo recibido y mantiene la esperanza en que la evolución de Florencia siga siendo favorable en las próximas horas, consideradas clave por los médicos.