Fatal choque en Ruta 1001 a la altura de Ramallo: murió una mujer de 49 años

Un siniestro vial con desenlace fatal se registró en la noche de este domingo en la Ruta 1001, a la altura del arroyo Ramallo. Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de 49 años perdió la vida en el lugar.

De acuerdo a la información oficial, el hecho involucró a un automóvil Chevrolet Meriva gris, conducido por un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio Sironi de San Nicolás, y una motocicleta Guerrero Trip 110, al mando de una mujer con domicilio en barrio Alto Verde. Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron violentamente.

Producto del impacto, la conductora del vehículo de menor porte falleció en el acto. Posteriormente fue identificada como Elena Amaya. En el lugar trabajó personal de la Ayudantía Fiscal de Ramallo, que dispuso la intervención de Policía Científica y del servicio morguero. Además, el magistrado interviniente ordenó la extracción de sangre al conductor del automóvil para determinar si circulaba con alcohol u otra sustancia en sangre.