La policía realizó operativos preventivos en barrios y zonas conflictivas

En el día de ayer, personal policial de la Estación de Policía Comunal San Pedro llevó adelante recorridas preventivas y un operativo de identificación selectiva de ciudadanos y vehículos en distintos barrios y sectores considerados conflictivos de la ciudad.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de tareas de prevención del delito y control territorial, con el objetivo de reforzar la seguridad y la presencia policial en la vía pública.

Según se informó, el operativo finalizó sin novedades, no registrándose incidentes ni aprehensiones.