Hallaron una motocicleta robada abandonada entre pastizales en avenida España

Personal policial encontró una motocicleta con pedido de secuestro activo luego de un llamado al 911 que alertó sobre un rodado abandonado en avenida España al 700, en esta ciudad.

El vehículo, una Motomel 150 cc de color azul y sin patente colocada, estaba entre pastizales y, tras ser verificado, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde el 5 de marzo de 2026, solicitado por la UFI N° 11 de San Pedro en el marco de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública. La fiscalía en turno dispuso las actuaciones correspondientes y la restitución de la motocicleta a su titular registral.