Descubren una pieza de ajedrez entre los restos de la batalla de la Vuelta de Obligado

Es un caballo tallado en madera. Fue descubierto durante la construcción de sanitarios en el parque histórico y cedido ahora al archivo del Museo Paleontológico de San Pedro

Una pieza de ajedrez que pudo haber sido utilizada por el ejército del Gral. Lucio Mansilla, en los días previos al Combate de la Vuelta de Obligado, fue presentada por el Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo que conduce el Museo Paleontológico de San Pedro.

El pequeño objeto, un caballo de ajedrez tallado en una pieza de madera de color marrón claro, de unos 3,8 cm de alto y 1,6 cm de ancho, fue descubierto hace unos años por un grupo de albañiles que participó de la construcción de un cuerpo de sanitarios en el mismo sitio donde se produjo el enfrentamiento, aquel 20 de Noviembre de 1845.

Este elemento es el primer objeto lúdico recuperado en el campo de batalla y fue hallado junto a fragmentos de proyectiles y otros restos vinculados al combate, mientras se excavaban los cimientos de un cuerpo de sanitarios que hoy son utilizados por el público que visita el parque histórico de la localidad.

Desde el Museo Paleontológico explican detalles de este descubrimiento: “El objeto fue hallado mientras los hombres cavaban la zanja de uno de los cimientos para los baños que se edificaron hace unos años, en el lugar. En aquel momento, como impulsores del Museo de Obligado, recibimos el aviso de los trabajadores ante la aparición de fragmentos de proyectiles, zunchos metálicos y demás elementos vinculados al combate que luego pudimos sumar a la colección del lugar y difundir su hallazgo oportunamente. Sin embargo, un tiempo después, uno de los albañiles encontró el pequeño caballo de madera entre las concreciones de tosca del terreno, a unos 40 cm de profundidad. Lo tuvo durante algún tiempo, hasta que hace poco, decidió acercarlo al Museo Paleontológico de San Pedro para su consideración”.

Y agregan: “Cuando esta persona nos acercó la pieza y nos señaló el lugar del que provenía, no lo podíamos creer. Ya sabíamos que en ese punto habían parecido otros elementos, en la misma capa de suelo. Si bien con cierta regularidad, en todo el poblado, cada vez que alguien realiza un pozo o mueve tierra por diferentes motivos, suelen descubrirse restos metálicos vinculados a la batalla de 1845, encontrar una pieza de ajedrez es algo absolutamente raro.

No existen antecedentes del hallazgo de este tipo de objetos lúdicos en el ámbito de aquella contienda y eso lo hace muy valioso. Si pensamos que aquellos hombres estaban armando un gran dispositivo de defensa y esperando el combate con los anglo-franceses, es lógico deducir que en sus ratos de descanso ocuparan su mente con una actividad que los distrajese por un rato de aquel inminente y brutal choque de fuerzas.

Tiene hasta cierta lógica que este caballo de ajedrez haya quedado en ese punto, ya que fue el sector con mayor movimiento durante los meses previos al combate; donde los oficiales dirigían el armado del dispositivo de defensa desde las carpas de campaña ubicadas en esa zona. Imaginamos que en algún momento de descanso o distracción, un par de oficiales armaron su tablero en esa carpa y jugaron una partida histórica que dejaría uno de los testigos más curiosos hallados en un campo de combate”.

Debido a que los días previos al combate fueron lluviosos y el campo estaba fangoso, muchos objetos quedaron atrapados en ese barro y así lograron preservarse hasta hoy.

Se infiere que ese fue el caso de este caballito de madera que, si hubiera quedado en la superficie, habría sido fácilmente degradado por los agentes climáticos. El hecho de haber quedado cubierto por el fango de aquel momento, permitió que llegara prácticamente intacto hasta nuestros días.

El sector donde fue descubierto está justo detrás del Museo de Sitio “Batalla de Obligado”, un lugar turístico-educativo creado en conjunto entre la Municipalidad de San Pedro y el equipo del Museo Paleontológico, en 2008. Este pequeño museo es el ámbito que atesora y exhibe todas las piezas encontradas por vecinos del pueblo y el Grupo Conservacionista de Fósiles, durante aquellos años.

En lo inmediato, la pieza quedará a resguardo del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro para aquellos investigadores que deseen profundizar en el estudio de esta pieza única.