La familia de la mujer herida en el choque de Bottaro y Mansilla pidió ayuda para afrontar una prótesis

Familiares de la mujer que resultó gravemente herida en el choque ocurrido días atrás en la esquina de Bottaro y Lucio Mansilla realizaron un pedido de ayuda solidaria a través de las redes sociales, luego de conocerse que deberá afrontar una costosa prótesis para continuar con su recuperación.

El siniestro vial se produjo el jueves al mediodía, cuando una motocicleta impactó contra la bicicleta en la que circulaba la víctima. Tras el choque, el motociclista abandonó el lugar, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Emilio Ruffa con una fractura en uno de sus miembros inferiores.

En las últimas horas, una de las hijas de la víctima, identificada como Analia Cabrera, difundió un mensaje en redes sociales explicando la difícil situación que atraviesa la familia y solicitando colaboración para poder costear la prótesis que necesita su madre.

“Somos cinco hijos más ella. Es muy activa, quien lleva y trae a los chicos de la escuela y del hospital. Es triste verla así”, expresó en la publicación.

Además, sostuvo que el hombre que conducía la moto “nunca se hizo responsable” tras el hecho y señaló que decidieron hacer público el pedido debido a la desesperación que viven por la situación.

“No somos de hacer estas cosas, pero estamos desesperados para que vuelva a estar bien y sanita”, manifestó, al tiempo que agradeció cualquier tipo de ayuda o difusión del mensaje.