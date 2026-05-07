El Hospital Privado SADIV inauguró un laboratorio de función pulmonar en San Pedro
El Hospital Privado SADIV anunció la incorporación de un nuevo Laboratorio de Función Pulmonar, un avance tecnológico que representa un importante paso para la atención médica en San Pedro y la región.
Según informaron desde la institución, este nuevo servicio permitirá realizar estudios avanzados vinculados a la salud respiratoria, entre ellos la medición de volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión pulmonar (DLCO), herramientas fundamentales para obtener diagnósticos más precisos, tempranos y personalizados.
Desde el centro de salud destacaron que el laboratorio será clave para el abordaje de patologías como asma, EPOC, enfermedades intersticiales y secuelas post-COVID, además de ser utilizado en evaluaciones prequirúrgicas de procedimientos de mayor complejidad.
Con esta incorporación, el Hospital Privado SADIV busca fortalecer la atención integral y evitar que pacientes de la ciudad y localidades vecinas deban trasladarse a otros centros urbanos para acceder a este tipo de estudios de alta complejidad.
“Reafirmamos nuestro compromiso con una medicina de excelencia, acercando tecnología de vanguardia al servicio de la comunidad”, expresaron desde la institución médica.