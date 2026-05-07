Corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad

La Coopser San Pedro informó que este viernes 8 de mayo se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico debido a tareas de poda sobre líneas de baja tensión.

Según detallaron, la interrupción del servicio afectará a los siguientes sectores de la ciudad:

Hipólito Yrigoyen del 1050 al 1300

Joaquín V. González del 300 al 500

Socorro del 50 al 550

9 de Julio del 1000 al 1300

El corte está previsto entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana aproximadamente.

Desde la cooperativa indicaron además que, en caso de registrarse malas condiciones climáticas, los trabajos serán reprogramados.