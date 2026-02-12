Hallan un semirremolque abandonado tras un asalto tipo “piratas del asfalto” en Zárate

Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un semirremolque abandonado en la intersección de Avenida Antártida Argentina y Ruta Nacional Nº 9, en sentido hacia Capital. Al llegar al lugar, personal de Prefectura Naval Argentina, a través del Operativo de Seguridad Zárate, constató que se trataba de un acoplado rojo con lona azul, sin el camión que lo trasladaba.

Poco después se presentó el propietario de la mercadería, quien acreditó la documentación y confirmó que el conductor del camión Mercedes Benz 1634 blanco había sido asaltado bajo la modalidad conocida como “piratas del asfalto”. El vehículo fue robado, mientras que el semirremolque quedó en el lugar con la carga intacta. La Justicia ordenó actuaciones por “Averiguación de Hallazgo”, con intervención del área operativa de Prefectura.