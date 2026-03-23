Karate: gran desempeño de sampedrinos en el Torneo de Karate desarrollado en Avellaneda

El pasado domingo 22 de marzo de 2026, la Asociación Sampedrina de Karate (ASK) tuvo una destacada participación en un importante certamen organizado por la Federación Argentina de Karate (FEDAKKO) en la ciudad de Avellaneda, que reunió a alrededor de 160 competidores en una jornada de gran exigencia técnica.

La delegación local no solo se destacó por el rendimiento de sus atletas, sino también por su aporte al desarrollo del torneo. En el cuerpo arbitral participaron Shihan Héctor Barcala y Sensei Daniel Abaca, mientras que las tareas de coaching estuvieron a cargo de Romina Flaiman y Ezequiel Carugati.

resultados de los deportistas sampedrinos

El trabajo sostenido en el dojo se vio reflejado en los resultados obtenidos por los representantes de la ASK:

Ona Picasso : 5° puesto en kata y 5° puesto en kumite

: 5° puesto en y 5° puesto en Ludmila Franco : 1° puesto en kata y 1° puesto en kumite

: 1° puesto en y 1° puesto en Nahuel Bonda : 4° puesto en kumite

: 4° puesto en Valentín Gauna : 1° puesto en kata y 3° puesto en kumite

: 1° puesto en y 3° puesto en Jaco Padilla : 2° puesto en kata y 1° puesto en kumite

: 2° puesto en y 1° puesto en Sofía Kulczynski: 3° puesto en kata

La actuación de los karatecas sampedrinos volvió a posicionar a la Asociación Sampedrina de Karate como una de las delegaciones competitivas de la región, consolidando el crecimiento deportivo y el compromiso de sus integrantes.