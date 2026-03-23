Detienen a un hombre tras robar herramientas de una camioneta estacionada

En la tarde de ayer, personal policial de la Seccional local logró la aprehensión de un hombre de 36 años tras un rápido accionar en la intersección de Cruz Roja y Balcarce.

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto había sustraído sin ejercer violencia una carretilla y una pala del interior de una camioneta Peugeot 504, que se encontraba estacionada frente a la vivienda de su propietario, un hombre de 44 años.

Tras ser interceptado durante la fuga, los efectivos procedieron al secuestro de los elementos, los cuales fueron restituidos a su dueño.

El aprehendido fue notificado de la causa por el delito de hurto y, posteriormente, en horas de la noche, recuperó la libertad, conforme a lo dispuesto por la UFI N° 7, que interviene en el hecho.