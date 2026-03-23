Investigan el secuestro y brutal agresión a un joven de 21 años

La Justicia investiga un violento episodio denunciado el viernes, en el que un joven de 21 años aseguró haber sido secuestrado y agredido físicamente. De acuerdo a su testimonio, al salir de su domicilio fue interceptado por tres individuos que lo intimidaron y lo obligaron a subir a un automóvil. Durante el trayecto, los agresores lo atacaron físicamente mientras le exigían la devolución de un iPhone que lo acusaban de haber robado. Pese a que la víctima insistía en que se trataba de una confusión, continuaron amenazándolo con un arma de fuego, llegando incluso a gatillar en reiteradas oportunidades. Según relató, el vehículo utilizado era un Volkswagen Vento de color blanco.

Siempre según su denuncia, los captores lo trasladaron hasta la zona de Vuelta de Obligado, donde lo abandonaron sin ropa en un sector alejado. El joven fue asistido en el hospital local, donde se constataron cortes en el cuero cabelludo y lesiones en tobillos, brazos y piernas. La causa es investigada por la UFI N° 7, que dispuso la intervención de la SUB DDI San Pedro–Baradero. Ampliaremos.