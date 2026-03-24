Abren la inscripción para ingresar a la Policía Bonaerense

La Dirección General de Seguridad informó que se encuentra abierta durante todo el año la inscripción para quienes deseen incorporarse a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El proceso de inscripción se realiza de manera exclusiva online a través del sitio oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense, donde los interesados deberán completar el formulario correspondiente.

Entre los requisitos principales, se solicita tener entre 18 y 29 años de edad, ser argentino o argentina, contar con estudios secundarios completos, poseer domicilio en la provincia de Buenos Aires, no registrar antecedentes penales y cumplir con las condiciones psicofísicas exigidas.

Una vez realizada la inscripción, los postulantes serán convocados a distintas instancias de evaluación, que incluyen exámenes y controles médicos.

Desde la dependencia indicaron que, para recibir mayor información o asesoramiento, los interesados pueden ingresar a www.mseg.gba.gov.ar.