Investigan el robo de un celular a un joven en la zona de Plaza Constitución

Un hecho de inseguridad se registró durante la noche del viernes en cercanías de Plaza Constitución, donde un joven denunció haber sido abordado por un ladrón que le quitó su teléfono celular y escapó del lugar. El episodio ocurrió en el lapso comprendido entre las 20:30 y las 20:50, y el delincuente habría huido a bordo de una bicicleta tipo playera.

Según la descripción difundida, el presunto autor tendría entre 18 y 20 años, contextura delgada y tez oscura. Además, llevaba un buzo rojo con capucha y un pantalón azul con detalles blancos. A partir de la denuncia, se inició la revisión de cámaras de monitoreo y seguridad privadas con el objetivo de establecer la identidad del sospechoso y determinar hacia dónde se dirigió tras cometer el robo.