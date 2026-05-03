Continúan los robos de bicicletas: otras dos fueron sustraídas por delincuentes

A través de publicaciones realizadas en redes sociales, dos vecinas denunciaron distintos robos de bicicletas ocurridos bajo una modalidad similar y solicitaron colaboración a la comunidad para intentar recuperarlas.

Uno de los hechos fue difundido por una usuaria identificada como Camii Gomez, quien indicó que la bicicleta de su hermana fue robada “hace media hora” cuando se encontraba estacionada afuera del cotillón Iglesias. En la publicación, pidió que cualquier persona que tenga información se comunique para aportar datos sobre el rodado.

Por otra parte, Cintia Mansilla también utilizó sus redes sociales para denunciar el robo de la bicicleta de su hija, la cual utilizaba para trabajar. Según detalló, el vehículo tenía colocada una sillita infantil, característica que podría facilitar su identificación.