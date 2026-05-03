Aumentos en mayo: nuevos incrementos que presionan a la inflación

El mes de mayo llega con una nueva serie de incrementos en distintos rubros de la economía que volverán a impactar en el bolsillo de los argentinos y sumarán presión al índice de inflación. Los ajustes alcanzan servicios esenciales como transporte, medicina prepaga, tarifas y otros consumos habituales.

Entre los aumentos más relevantes se encuentran las subas en las cuotas de las prepagas, los incrementos en el transporte público y los ajustes en servicios regulados, lo que genera un escenario de mayor tensión en los precios generales. A esto se suman otros incrementos en sectores clave que afectan de manera directa el costo de vida diario.

Con este panorama, mayo se perfila como un mes donde los aumentos vuelven a tener un rol central en la evolución de la inflación, en un contexto económico donde el comportamiento de los precios continúa siendo seguido de cerca por los analistas.