Interceptaron en Ruta 9 un micro con múltiples irregularidades

Un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, terminó con la retención de un colectivo que transportaba pasajeros sin cumplir con los requisitos exigidos para prestar ese tipo de servicio. La inspección fue llevada adelante por personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en el kilómetro 153.

Durante la revisión, los agentes detectaron diversas anomalías, entre ellas la falta de habilitación, seguro y revisión técnica obligatoria. Además, el interior del micro tenía mercadería y bultos ubicados en el pasillo, lo que complicaba la circulación y representaba un riesgo para los pasajeros. También constataron que el chofer no contaba con la documentación laboral correspondiente ni había un listado de personas transportadas. Tras el procedimiento, la unidad fue retirada de servicio y trasladada a la Terminal de Ómnibus.