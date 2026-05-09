Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual agravado contra una menor

Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro concretó este viernes la detención de un hombre de 31 años en una vivienda ubicada sobre calle Mitre al 1900, en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual que se tramita en la Justicia bonaerense.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, dentro de una investigación iniciada en 2025 en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro. La causa está caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por haber sido cometidos por persona encargada de la guarda contra una persona menor de 18 años y mediando convivencia preexistente, en concurso real”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, a cargo de la fiscal Viviana Ramos. El acusado quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial a la espera de ser trasladado a sede judicial para prestar declaración.