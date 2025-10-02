Intensa búsqueda en el Paseo Público: continúa el operativo para dar con el joven desaparecido en el río

Con las primeras luces de este jueves, Prefectura Naval Argentina reanudó la búsqueda de Lisandro Romero, el adolescente de 17 años que desapareció en el agua durante la tarde del miércoles en el riacho del Paseo Público.

El joven había llegado al lugar con dos compañeros de la Escuela 502 para pescar. En un momento, dos de ellos se arrojaron al río mientras el tercero permanecía en la orilla. Las dificultades para mantenerse a flote generaron desesperación, y fue entonces cuando un guardavidas del parque de calistenia se arrojó al agua y logró rescatar a uno de los chicos, que debió ser asistido por personal del Same 107 y trasladado al Hospital.

Pese al esfuerzo, Lisandro nunca logró salir a la superficie. Desde entonces, Prefectura desplegó un amplio operativo de búsqueda, con gomones, guardacostas y buzos especializados. Las tareas se extendieron hasta las 19 horas, cuando la falta de luz obligó a suspenderlas, y se retomaron este jueves al amanecer, con la expectativa de hallar al joven cuanto antes.