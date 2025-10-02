San Pedro se despidió de la Copa País tras caer en tanda de penales

En un Estadio Municipal colmado, la selección de San Pedro se impuso por 1 a 0 frente a General Alvear de Mendoza, en el partido revancha de los cuartos de final de la Copa País. Sin embargo, el triunfo no le alcanzó: la definición se fue a los penales, donde el equipo mendocino se impuso por 4 a 3 y eliminó a los nuestros.

Ahora, los alvearenses avanzan a semifinales para enfrentarse con Tandil, que eliminó a Neuquén, mientras que San Pedro cierra una participación histórica que será recordada por su entrega y el apoyo de su gente.