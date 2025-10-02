Canalweb San Pedro
Deportes

San Pedro se despidió de la Copa País tras caer en tanda de penales

Redacción CWSP

En un Estadio Municipal colmado, la selección de San Pedro se impuso por 1 a 0 frente a General Alvear de Mendoza, en el partido revancha de los cuartos de final de la Copa País. Sin embargo, el triunfo no le alcanzó: la definición se fue a los penales, donde el equipo mendocino se impuso por 4 a 3 y eliminó a los nuestros.

Ahora, los alvearenses avanzan a semifinales para enfrentarse con Tandil, que eliminó a Neuquén, mientras que San Pedro cierra una participación histórica que será recordada por su entrega y el apoyo de su gente.