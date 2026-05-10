Aprehendieron a un hombre acusado de rociar con gasoil y amenazar a su pareja

Un hombre de 46 años fue aprehendido durante la mañana de ayer en un domicilio ubicado en el callejón Tulissi, en San Pedro, luego de un violento episodio ocurrido en el marco de una discusión de pareja.

Según informaron fuentes policiales, efectivos acudieron al lugar tras un pedido de auxilio realizado por una mujer de 43 años, quien denunció que el sujeto la había rociado con gasoil y la amenazó verbalmente durante el conflicto. En el procedimiento, los uniformados secuestraron un bidón que contenía combustible.

El acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado en el sector de calabozos, quedando a disposición del magistrado interviniente.