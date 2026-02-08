Ingresó a la casa de su ex pareja y la agredió: un hombre fue detenido tras un llamado al 911

En la jornada de ayer, tras un llamado al sistema de emergencias 911, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Juan de Garay al 500 de esta ciudad, donde se produjo un hecho de violencia familiar. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 39 años, quien habría ingresado sin autorización a la vivienda de su ex pareja, una mujer de 36 años.

Según se informó, antes de la llegada del móvil policial el sujeto agredió físicamente tanto a la mujer como a su ex cuñada, de 34 años. Las víctimas fueron trasladadas y asistidas en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibieron contención y atención profesional. Interviene la fiscalía en turno, quedando el aprehendido alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia.